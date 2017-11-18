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Dünya

Moody’s Türkiye raporunu açıkladı

Nafiz Albayrak / New York, 17 Kasım (DHA) - New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi profilini siyasi risklere rağmen koruduğunu açıkladı ve siyasi riskin azalmasın kredi görünümünün istikrar kazanmasını sağl

18 Kasım 2017 15:42

Nafiz Albayrak / New York, 17 Kasım (DHA) - New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye\'nin kredi profilini siyasi risklere rağmen koruduğunu açıkladı ve siyasi riskin azalmasın kredi görünümünün istikrar kazanmasını sağlayabileceğini açıkladı. Moody’s analizinde Türkiye’nin kamu finansmanının geçen yıl boyunca ağırlaşmasına karşın, dirençli ekonomik büyüme ile kamu borcu ölçütlerinin yönetilebilirliğinin kredi için önemli bir zemin sağladığı vurgulandı. 
Moody’s Genel Müdür Yardımcısı ve Kristin Lindow, ‘Mali teşvik ve zayıf lira nedeniyle Türkiye’nin kamu maliyesi son bir yılda marjinal olarak kötüye gitse de, ülkenin dayanıklı ekonomik büyümesi ve yönetilebilir hükümet borç metrikleri kilit kredi istikrarı sağlamaya devam ediyor’ dedi. 
Moody’sin şu andaki Türkiye notu Ba1 ve kredi görünümü ise negatif.

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