Moody's: Türkiye en hızlı büyüyen 5. ekonomi olacak

Moody's'in, 20 ülkeye ilişkin büyüme tahminlerine yer verdiği Küresel Makro Görünüm raporunda, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3-4; 2014'te ise 3,5-4,5 arasında bir büyüme performansı sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Bu yıl beşinci, seneye dördüncü

Türkiye bu oranla, 20 ülke arasında 2013'te en hızlı büyüyecek 5. ülke oldu. 2015'te yine yüzde 3,5-4,5 arasında büyüyeceği tahmin edilen Türkiye, 2014 ve 2015 yıllarında 20 ülke arasında en hızlı büyüyecek 4. ekonomi oldu.

En çok Çin büyüyecek

Listenin ilk sırasında yüzde 7-8'lik büyüme tahminiyle Çin bulunurken, ikinci sırada yüzde 5-6 ile Endonezya, üçüncü sırada yüzde 4-5 ile Hindistan ve dördüncü sırada yüzde 3,5-4,5'lik büyümeyle Suudi Arabistan yer aldı.

2014'te de yüzde 7-8'lik büyüme tahminiyle Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 5-6 ile Endonezya, yüzde 4,5-5,5'le Hindistan ve yüzde 3,5-4,5 ile Türkiye ile Suudi Arabistan izledi.

Yılsonu tahminlerine göre, en çok daralan ülkenin yüzde 2-1 arasında İtalya olacağı belirtilirken, Avro Bölgesi'nin de yüzde 1 ile ikinci en büyük daralan ekonomi olacağı tahmin edildi.

Almanya'nın bu yıl yüzde 0-1 oranında büyüme yakalaması tahmin edilen raporda, ABD'nin 2013 yılında yüzde 1-2, 2014 yılında yüzde 2-3 ve 2015 yılında yüzde 2,5-3,5 büyümesi bekleniyor.

Raporda, gelişmekte olan piyasalara ilişkin şu görüşlere yer verildi:

"Birçok gelişmekte olan piyasanın büyüme modellerinin sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılarla birlikte Fed'in parasal genişlemeden çıkmasının muhtemel etkileri gelişmekte olan piyasaların görünümünü ağustos ayından bu yana zayıflattı.

Finansal piyasalar Fed'in parasal genişlemeden çıkışını ertelemesine stabilize olsa da ABD para politikası sonunda normal zeminine geri dönecek. Bazı gelişen piyasaların döviz kurlarında ve varlık fiyatlarında önceki kayıpları telafi etmelerine karşın ciddi düşüşler görüldü.

Para birimlerindeki düşüşlerden kaynaklanan kısmı fiyat etkileri kısa vadede faaliyetleri etkiliyor ve para politikası yapıcıları açısından orta vadede enflasyonist riskler ve büyüme arasındaki doğru dengeyi kurma sorunlarına neden oluyor."