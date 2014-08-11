Moody's: Türkiye bu yıl ve önümüzdeki yıl yüzde 2,5-3,5 arasında büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonomik görünüm açıklamasında, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5-3,5 aralığında büyüme kaydetmesinin beklendiği, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yüksek enflasyon, faiz oranları ve ihracatın hızının azalması sebebiyle baskılanabileceği öngörülerine yer verildi.

Moody’s’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yüksek enflasyon ve faiz oranları, ihracatın hızının azalması bu yıl ve gelecek yıl boyunca gelişmekte olan ülkelerin büyümesini baskılayabilir. Buna kıyasla gelişmiş ekonomilerin büyümesinin 2015’te yatırımların itici gücüyle artmasını bekliyoruz. Avro Bölgesi’nde devam eden düşük kaldıraçlamanın, ABD ve İngiltere’de şirketlerin büyük miktarda nakit rezervi tutmasının ekonomik iyileşmenin hızını azaltmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Moody's raporunda ülkelerin ekonomik büyüme oranlarına ilişkin olarak yayınlanan tabloda, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl ekonomik büyümesinin yüzde 2,5 ve yüzde 3,5 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, küresel ekonomik büyümedeki gelişmenin ancak 2015 yılında gözlemlenebilir bir durum alabileceği belirtilerek, bu yılki küresel ekonomik büyümenin halen “ortalamanın altında” olacağı öngörüsüne yer verildi.

Moody’s açıklamasında, G20 ülkelerinin bu yılki ekonomik büyümesinin yüzde 2,8 oranında gerçekleşeceği, 2015 yılında ise yüzde 3,2’e doğru hız kazanacağı değerlendirmesi yapıldı. Raporda, gelişmekte olan ekonomilerin bazılarının ekonomik büyümesinin revize edildiğini, merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı cevap verebilmek için faiz oranlarını yükselttiğini, bu durumun gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı yaratabileceği vurgulandı.

Gelişmekte olan ekonomilerin birçoğu için temel ihracat pazarı olan Çin’deki talebin bir süre boyunca düşük olabileceği dile getirilen raporda, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun nispeten yüksek seyredebileceği öngörüsü paylaşıldı.

‘ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2 büyüyecek’

ABD’de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceği ifade edilen raporda, “ABD'nin son beş yılda kaydedilen zayıf büyümesi dikkate alındığında, son zamanlardaki olumlu şartlara rağmen, ABD ekonomisinin büyümesinin orta vadeli potansiyelinin fazla tahmin edilmiş olması yönünde risk mevcut” denildi.

Moody’s açıklamasında, ABD ekonomisinin büyüme ivmesine ilişkin olarak, “Orta vadeli büyümenin bir şekilde beklenenin altında gelmesi yatırımcıların kademeli olarak ABD varlıklarına dönüşünü yeniden değerlendirmelerine neden olabilir. Fakat bu finans piyasalarında küresel büyümenin yeniden dengelenmesi açısından bir düzeltmeye neden olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de geçen yıl itibariyle görülen güçlü büyümenin ve Avro Bölgesi’ndeki zayıf büyüme trendinin bu yıl ve gelecek yılda devam etmesini beklendiğini belirtilen raporda değerlendirmesine yer verilen Moody's Makro Finansal Analiz Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Marie Diron, “Moody’s İngiltere ekonomisinin büyümesini yukarı yönlü revize ederken, Avro Bölgesi’nin büyümesini bu yıl için yüzde 1, gelecek yıl için ise yüzde 1,5 seviyesinde bırakmıştır” dedi.