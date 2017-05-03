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Ekonomi

Moody's: Türk bankaları için negatif görünümü koruyoruz

"2016 yılı sonunda yüzde 3,2 olan sorunlu kredilerin önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz"

03 Mayıs 2017 14:08

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaları için negatif görünümü koruduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Moody's tarafından yapılan açıklamada, görünümün kuruluşun gelecek 12-18 ayda Türk bankacılık sisteminin kredibilitesini ortaya koyduğu bildirildi.

Türk bankalarının finansal açıdan 2016 ve 2017 yılının başında dayanıklı olmasına rağmen, iç siyasi ve jeopolitik gerilimler, potansiyel kur değer kaybı ve yatırımcı güveninde zayıflama gibi faktörlerin birleşimini bekledikleri aktarılan açıklamada, "Aktif kalitesi şimdiye kadar takipteki kredi satışları ve düzenleyici toleransın da yardımıyla dirençli olarak ispatlanmış olsa da 2016 yılı sonunda yüzde 3,2 olan sorunlu kredilerin önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Açıklamada, kuruluşun, Türk bankacılık sistemindeki zorlu çalışma koşulları nedeniyle Türk bankaları için negatif görünümü koruduğu kaydedilerek, bununla birlikte sektörün sermayesinin muhtemelen sağlam kalacağı vurgulandı.

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