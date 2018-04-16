Moody's: TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'yi zor günler bekliyor olabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TL’deki değer kaybı nedeniyle enflasyonun artmasını beklediğini duyurdu. Bankacılık sisteminin de olumsuz etkilenebileceğini aktaran kuruluşa göre "Türkiye ekonomisini zorlu günler bekliyor" olabilir.

NTV’nin haberine göre Moody’s, TL’de geçen hafta görülen keskin değer kaybı hakkında, kredi notu değerlendirmesi niteliği taşımayan bir rapor hazırladı. Raporda, kaybın Türkiye ekonomisi için problem olabileceği uyarısı yapıldı. Seyrin, enflasyon ve sorunlu krediler üzerinde baskı yapabileceğini de belirten Moody’s, düşük döviz rezervlerinin, Türkiye’nin kredi notunu negatif etkileyebileceğini aktardı.

Kuruluş raporunda şu ifadeler kullanıldı:

“TL’deki değer kaybı Türk bankacılık sektörü için olumsuz; TL’de uzun süreli zayıflık, yüksek enflasyon ile bir araya geldiğinde sorunlu kredileri artırabilir. TL’deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket karlılıklarını ve tüketici satın alma gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz. TL’de devam eden zayıflık Türkiye’nin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervleri nedeniyle ekonomi açısından sorunlu, kredi notu açısından negatif. Geçen hafta yapılan resmi açıklamalar yetkililerin TL’deki değer kaybı ile mücadeleye etmeye hazır olduklarına işaret etti. Ancak bu açıklamaları takiben faiz artırımıyla tedbir almakta gecikilirse TL tekrar baskı altında kalabilir. Bu durum Türkiye’nin temel güçlü yönü olan dinamik ekonomisi ve güçlü mali göstergeleri ile yüksek dış kırılganlıkları arasındaki dengeyi test edecek.”