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Ekonomi

Moody's, Rusya'nın kredi notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürdü

17 Ocak 2015 21:00

Moody's, Rusya'nın kredi notunun düşürülmesine en temel gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş ve döviz kuru şoku ile ülkenin hali hazırdaki düşük büyümesini orta vadede daha da zayıflatacağı gösterdi.

Açıklamada Moody's'in, Rusya hükümetinin finansal gücünü gösteren resmi döviz tamponları ve mali gelirlerindeki erozyona ilişkin yakın vadeli endişeleri olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Moody's, daha fazla not indirimi için hükümetin bilançosunun esnekliğini değerlendirecek. Rusya Merkez Bankası ve politika yapıcılar, ekonomi ve hükümetin finansal gücünü korumak için petrol ve döviz kuru şokunu ele alabilir. Değerlendirmede aynı zamanda politika eylemlerinin etkinliğine de odaklanacağız. Büyüme görünümü ve hükümetin mali pozisyonunda ortaya çıkabilecek daha fazla şok, tüketici ve yatırımcı güvenini derinlemesine zayıflatabilir ve bunlar da mali ve döviz tamponlarındaki erozyonu hızlandırabilir."

Devam eden yaptırımlardan dolayı, Rus borçluların uluslararası piyasalara erişiminin büyük ölçüde kısıtlandığına işaret edilen açıklamada, bunların da ekonomik temelleri baskı altına aldığı, ayrıca hem kamu hem de özel sektörün finansal gerilimini artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, tüm bu gelişmelerden dolayı Rusya'nın büyüme görünümünde revizyon yapıldığı aktarılarak, "Rusya'nın bu yıl yüzde 5,5 daralmasını ve 2016 yılında ise yüzde 3 küçülmesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de 10 Ocak'ta, Rusya'nın ekonomik görünümünün, petrol fiyatları ve rubledeki sert düşüşün ardından 2014'ün ortalarından bu yana bozulduğunu gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu "BBB-"ye düşürmüştü

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