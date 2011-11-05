-Moody's, Rum Kesimi'nin kredi notunu iki kademe düşürdü PARİS (A.A) - 05.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kıbrıs Rum Kesimi'nin ''Baa1'' olan uzun vadeli kredi notunu iki kademe indirerek ''Baa3''e çekti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi'nin bankacılık sisteminin önemli oranda Yunanistan'ın borç sorunundan kaynaklanabilecek risklere maruz kalabileceğine dikkat çekilerek, ülkenin bankacılık sisteminin devlet desteğine ihtiyaç duyabilme potansiyelinin arttığı vurgulandı. Moody's, hükümetin uluslararası finans piyasalarına ulaşmakta zorlandığına dikkat çekerek, kurtarma fonundan yardım talep etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş, Kıbrıs Rum kesimi'nin uzun vadeli kredi notunu Temmuz ayında ülkenin mali durumuna ilişkin kaygıları gerekçe göstererek iki kademe indirmişti. Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Kikis Kazamias Ekim ayı ortasında yaptığı açıklamada, ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl yüzde 66,6'ya ulaşacağını öngördüklerini belirterek, 2013 yılında da bu seviyeyi korumasının beklendiğini ifade etmişti. Kazamias, ülkenin ekonomik büyümesinde bu yıl bir değişiklik beklenmediğine dikkat çekmişti. Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) da 27 Ekim'de benzer gerekçelerle Kıbrıs Rum Kesimi'nin uzun vadeli kredi notunu bir kademe düşürmüştü.