Moody's not artışı müjdesi Babacan'dan geldi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret eden Moody’s çözüm süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı. Babacan, sürecin Türkiye’nin kredi notu açısından pozitif bir gelişme olduğunu açıkladı.

Hükümetin terörü bitirmek için başlattığı çözüm sürecine bir destek de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten geldi.

Star gazetesinin haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’den sonra Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye çıkarması beklenen Moody’s’ten not sinyali gelmesinin perde arkasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’la yapılan görüşme olduğu ortaya çıktı.

Süreçle ilgili bilgi aldılar

Moody’s yetkililerinin kendisini önceki gün ziyaret ettiğini belirten Babacan “Çözüm süreciyle ilgili bilgi aldılar. Kendilerine 2007’den bu yana çözüm sürecine yönelik yapılanları tek tek anlattık. Sürecin önemine vurgu yaptık” dedi.

Babacan’ı dinleyen Moody’s de dün ‘çözüm sürecine’ vurgu yaparak Türkiye’nin notunu artırabileceğini açıkladı. Moody’s’in web sitesinde yer alan açıklamada, çözüm süreci ‘pozitif bir adım’ olarak nitelendirilirken, Türkiye’nin kredibilitesini olumlu yönde etkileyeceği tespiti yapıldı. Aynı konuda daha önceki girişimlere atıf yapılan açıklamada, Meclis’te komisyon kurulmasının çözüm sürecinin ivme kazandığının en güçlü sinyali olduğuna dikkat çekildi.

Yabancı yatırım artar

Moody’s, çözüm sürecinin bölgeye doğrudan yabancı yatırımları olumlu yönde etkileyeceğini, bunun da Türkiye’nin dışsal kırılganlıklarını azaltıp, ülke kredisini artıracağını belirtti. Açıklamada, sürecin yatırımcı güvenini güçlendirmenin yanı sıra, bölgenin yabancı yatırımcılar açısından cazibesini yoğunlaştıracağı vurgulandı.

Piyasalarda bahar havası

Moody’s’in, çözüm sürecinin Türkiye’nin kredi notunu pozitif yönde etkileyeceğini açıklamasının ardından piyasalarda bayram havası esti. İkinci rating kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyede not artışının geleceğini satın alan Borsa İstanbul’da endeks yüzde 2.06 yükseldi. Faizler de yüzde 5.82 seviyesine geriledi. Standard Bank Ekonomisti Timothy Ash ikinci ‘yatırım yapılabilir’ notunun daha yakınlaştığını söyledi.

S&P ve Fitch’ten de destek

İdeolojik bahanelerle Türkiye’nin notu artırmada ayak direyen diğer rating kuruluşu Standart&Poor’s (S&P) da 27 Mart’ta ‘çözüm süreci’ne vurgu yaparak notumuzu artırmıştı. Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt basamağına yükselten S&P, yaptığı açıklamada çözüm sürecinin kredi notuna, mali ve ticari performansa olumlu etkisi olabileceğine de dikkat çekilmişti. S&P’den bir hafta önce de Türkiye’yi ‘yatırım yapılabilir’ seviyede değerlendiren Fitch Türkiye’nin Genel Müdürü Gülcan Üstay “Eğer gelişmeler sonucunda, politik risklerin azaldığını ve bunun da ekonomiye olumlu etkisi olduğunu gözlemlersek, bunu kredi notuna yansıtabiliriz” demişti.