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Ekonomi

Moody's küresel reytingleri değerlendirecek; Türkiye ekonomisi de ele alınacak

Moody's, 9 Kasım'da Londra'da "Küresel Kredi Reytingleri Konferansı" düzenleyecek

08 Kasım 2017 01:48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada 9 Kasım tarihinde Londra'da 200 büyük yatırımcının ve Moody's analistlerinin katılımı ile "Küresel Kredi Reytingleri Konferansı" düzenleneceği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 9 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye ekonomisinin de ele alınacağı "Küresel Kredi Reytingleri Konferansı" düzenleneceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kurumunda yapılan açıklamada konferansın 9 Kasım'da Londra'da 200 büyük yatırımcının ve Moody's analistlerinin katılımı ile düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada konferans kapsamında gelecek yılın büyüme görünümünü şekillendirecek küresel ekonomik trendlerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı vurgulandı.

“Türkiye ekonomisi de ele alınacak”

Moody's'in Genel Müdürü Yves Lemay'ın yapacağı "Küresel Reytinglerin 2018 Görünümü" başlıklı sunumla başlayacak konferansta, Avrupa Bölgesi içerisinde

"Avrupa'da seçimler", "potansiyel şoklar, Brexit ve Katalonya" ve "Avrupa projesinde ilerlemek" gibi başlıkların ele alınacağı bildirildi.

Konferans kapsamında İtalya, İngiltere ve Fransa ekonomilerinin Moody's Kredi Riskleri Direktörü Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner tarafından ayrı ayrı ele alınacağın belirtildi.

Konferansın üçüncü oturumunda ise Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye ekonomilerinin değerlendirilmesinin planlandığı, bu ekonomilere ilişkin sunumları Moody's BaşkanYardımcısı ve Kıdemli Analist Evan Wohlmann'ın ve Moody's Başkan Yardımcısı Asistanı Heiko Peters'ın yapacağı kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin "En son ekonomik ve kurumsal trendleri nasıl yorumlamalı?" başlıklı oturumda değerlendirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kredi derecelendirme kurumu konferansın basına kapalı gerçekleştirileceğini duyurdu

 

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