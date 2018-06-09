Moody's kredi notunu neden düşürdü?

Merkez Bankası faizi arttırımı beklentilerin üzerinde olunca Türk Lirası Dolar karşısında değer kazandı ve borsa yükselişe geçti. Öte yandan piyasaların kapanmasının ardından Moody's'in 17 bankanın notunu düşürdüğünü açıkladı. Bu kararla birlikte Cuma sabahı TL tekrar değer kaybetti ve borsada düşüş yaşandı.

Moody's sadece ülkelerin yanı sıra reel sektör şirketlerinin ve bankaların da finansal güvenilirliği ve borçlarını geri ödeme kapasitesini ölçüyor ve buna göre notlar veriyor. Bu notlar kuruluşların borçlanmalarında karşılarına çıkacak faiz oranlarında etkili oluyor.

Bu nedenle Moody's'in bu kararı bankaların faiz maliyetlerini arttırma riski taşıyor. Bankalar ise bu maliyeti piyasaya sundukları kredilere yansıtarak karşılama yoluna gidiyor.

Moody's notları neden düşürdü?

Moody's yaptığı açıklamada söz konusu 17 bankayı negatif yönlü izlemeye aldığı 9 Mart'taki kararına atıfta bulunan Moody's o tarihten bu yana Türkiye'deki özellikle piyasa fonlaması açısından faaliyet ortamının kötüleştiğini belirtti. Yatırımcı güvenindeki gerilemenin de temelde makroekonomi politikalarının gidişatıyla ilgili artan belirsizlikten kaynaklandığı vurgulanan açıklamada ayrıca yılın ilk beş ayında bankaların döviz cinsi borçlanma maliyetlerinin arttığı ve bu dönemde Türk Lirası'nın da yüzde 24 oranında değer kaybettiği belirtildi.

Moody's sıkılaşan fonlama koşullarının bankaların önünde büyük bir sorun olduğunu çünkü önemli oranda (Mart ayındaki toplam fonlamalarının yaklaşık yarısı) kısa vadeli fonlamalara bağımlı olduğunu belirtti. Ajans bu durumun bankaların Makroekonomik görünümlerini düşürdüğünü açıkladı.

Kredi notu tekrar düşürülebilir

Moody's ayrıca bu 17 bankanın yanına iki finans şirketini (Ekspo Faktoring, Optima Faktoring) de dahil ederek negatif izlemenin süreceğini açıkladı. Yani bu önümüzdeki aylarda yeni bir indirimin söz konusu olabileceği anlamına geliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu negatif izlemenin üç ana etkene odaklanacağını açıkladı.

Bunların ilki faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi başlığı altında toplanmış durumda. Moody's Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte döviz cinsi borçlarını 'hedge' etmemiş olan ve kredilerini geri ödemekte zorlanan şirketlerin sorunlu kredilerde artışa yol açabileceğini vurguladı.

Ajans ayrıca Türkiye'nin 2017'deki kredi destekli hızlı büyümesinin ardından büyüme tahminini önümüzdeki iki yıl için %2,5 ve %2 oranına indirdiğini ve enflasyon beklentisini de %16'ya yükselttiğini hatırlatarak bunun bankaların finansal performansları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Öte yandan Moody's yabancı sermayeli bankaların şimdilik bağlı bulundukları şirketlerden olumlu destek gördüğünü ifade ederken önümüzdeki aylarda faaliyet ortamında görülen kötüleşmeyle beraber çatı şirketlerin destek verme isteğinin azalıp azalmayacağını izleyeceklerini açıkladı.

Moody's son olarak muhtemel bir not indiriminde kamu bankaları ve sistemik önem arz eden bankalar için devletin sağladığı desteği sürdürme kapasitesinde yaşanabilecek zayıflamanın etkili olabileceğini açıkladı.

Reel sektör şirketleri de negatif izlemede

Moody's 6 Haziran'da da 11 finans dışı şirketin kredi notlarını olası bir indirim için izlemeye alındığını duyurdu.

İzlemeye alınan şirketler:

• Anadolu Efes

• Coca-Cola İçecek

• Doğuş Holding

• Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

• Koç Holding

• Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

• Rönesans Gayrimenkul Yatırım

• Turkcell İletişim Hizmetleri

• Türk Hava Yolları

• Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ)

• Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Sişecam)