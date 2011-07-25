Moody's komşunun notunu 3 basamak kırdı

T24 -

Kuruluştan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın yerel ve yabancı para birimi cinsinden tahvil notunun ''Caa1''den ''Ca''ya indirildiği ifade edildi. Kredi notlarına ilişkin görünüm ise ''gelişen'' olarak belirlendi.





Moody's, Avrupa Birliğinin Yunanistan için yeni paketinin, özel sektör için ''önemli ekonomik kayıplara'' yol açacağını belirterek, borç değişimi tamamlandıktan sonra Moody's'in Yunan hükümeti tarafından ihraç edilen yeni ve mevcut tahvillerin kredi risk profilini yeniden değerlendireceği kaydedildi.





Yunanistan için hazırlanan yeni paket, Avro Bölgesi ülkelerinden ve Uluslararası Yardım Fonundan 109 milyar Avro katkı öngörüyor. Finansal kuruluşlar ise tahvil değilimi ve geri alımlar yoluyla pakete 50 milyar Avro katkıda bulunacak. Bankalar, ellerindeki Yunan kağıtlarının değerini, tahvil değişimi ve geri alım programlarının parçası olarak gönüllü biçimde yüzde 21 oranında zarar yazacak.



