-Moody's Japonya'nın notunu düşürdü TOKYO (A.A) - 24.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Japonya'nın ''Aa2'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''Aa3''e çekti, not görünümünü ise ''durağan'' olarak belirledi. Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda, Japonya'nın düşük büyüme beklentisi, yüksek bütçe açığı ve kamu borçları ile Japonya hükümetinin 2009'daki küresel ekonomik resesyondan bu yana borçlarını daha da artırmasının etkili olduğu belirtildi. Moody's, zayıf büyüme beklentileri nedeniyle Japonya'nın yüksek kamu borçlarını ödemekte zorlanabileceğine dikkati çekerek, Japonya hükümetinin bütçe açığını azaltmak için daha çok çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Kuruluş ayrıca, yaklaşık son beş yıldır sık sık hükümetin değişmesinin ülkede uzun vadeli ekonomik ve mali stratejilerin uygulanmasını engellediğine işaret etti. 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından ekonomisi büyük oranda zarar gören Japonya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yılın son çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,6, bu yılın ilk çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi Haziranda sonlanan ikinci çeyrekte de yıllık bazda yüzde 1,3, çeyrek bazda ise yüzde 0,3 oranında daraldı. Teknik olarak resesyona giren Japonya ekonomisi böylece üç çeyrektir üstüste daralmış oldu. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'nın Aa2 olan kredi notunu 31 Mayısta ''negatif'' izlemeye alan ve not gözden geçirmesini 90 günlük bir süre içinde tamamlayacağını açıklayan Moody's, bugünkü kararla bu süreci tamamlamış oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) da Ocak ayında Japonya'nın kredi notunu ''AA'' seviyesine düşürmüştü. Gelişmiş ülkeler arasında en yüksek kamu borcuna sahip Japonya'nın borç oranı gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.