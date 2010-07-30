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Ekonomi

Moody's İzlanda'nın notunu düşürdü

Moody's, İzlanda'nın yerel ve yabancı para cinsinden notlarının görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İzlanda'nın yerel ve yabancı para cinsinden notlarının görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.


Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda İzlanda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı döviz cinsi kredilerin yasal olmadığına ilişkin karar ile hükümetin Icesave konusunda Hollanda ve İngiltere ile yaşadığı zorlukların etkili olduğu belirtildi.


Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel mali krizde batan internet bankası Icesave bankasında bulunan İngiliz ve Hollanda vatandaşlarının yaklaşık 4,9 milyar dolar değerindeki mevduatının geri ödenmesindeki belirsizliğin ülke ekonomisindeki toparlanma konusunda tehdit oluşturduğunu ifade etti.


Moody's, ayrıca İzlanda'nın "Baa2" olan döviz cinsi ülke tavan notunun görünümünü de "durağan"dan "negatif"e indirdi.


Yüksek faiz nedeniyle, küresel kriz öncesinde paralarını IceSave bankasına yatıran İngiliz ve Hollandalı yatırımcılar, bankanın 2008 Ekim ayında batmasından sonra toplam 4,9 milyar dolar kaybetmişlerdi. İzlandalıların yüzde 93'ü anlaşmayı reddediyor.

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