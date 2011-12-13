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Ekonomi

Moody's İspanyol bankalarını izlemeye aldı WASHINGTON (A.A)

13 Aralık 2011 12:11

-Moody's İspanyol bankalarını izlemeye aldı WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bazı İspanyol bankasının kredi notlarını olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi.  Kuruluş yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, gayrimenkul piyasasından kaynaklanan risklerle zayıf gelir artışı beklentilerini gösterdi. Moody's, Banco Cooperativo, Banco Sabadell, Banco Financiero y de Ahorro, Bankia, BFA, Bankinter, CaixaBank, La Caixa, Confederacion Espanola de Cajas de Ahorro, Caja Rural de Granada, Ibercaja Banco ve Lico Leasing'in notlarını ''negatif'' izlemeye aldı. Kuruluş ayrıca, Unicaja, Caja Vital, Banco Popular, NCG Banco, Bilbao Bizkaia Kutxa, Banco CEISS  ve Banco Pastor bankalarının gözden geçirmesini de uzattığını bildirdi.

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