Moody's, İngiltere'nin notunu kırdı

Moody's, İngiltere'nin AAA olan kredi notunu düşürdü.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İngiltere'nin AAA olan kredi notunu düşürdü.

Moody's İngiltere'nin kredi notunu AAA'dan AA1'e çekti. İngiltere böylece 1978'den beri ilk kez AAA notunu kaybetti.

Ülke ekonomisinin orta vadedeki zayıflığı karara gerekçe gösterildi.

Moody's İngiltere'nin kredi görünümünü ise durağan olarak belirledi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Moody's'in not kırmasıyla güçlü bir ekonomi planı izleme yolundaki kararlıklarının iki kat arttığını söyledi.