-Moody's, iki Fransız bankasının notunu düşürdü PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransız bankaları Socitete Generale ve Credit Agricole'un kredi notlarını bir kademe düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Moody's, Credit Agricole'un ''Aa1'' olan kredi notunu bir basamak düşürerek ''Aa2''ye, Societe General'in ''Aa2'' olan kredi notunu da ''Aa3''e indirdi. Kuruluş, BNP Paribas'nın kredi notunu ve ''negatif'' olan not görünümünü ise korudu. Moody's, kararda, söz konusu bankaların bilançolarında yüksek miktarda Yunan hükümet tahvillerini elinde bulundurmaları nedeniyle maruz kalacakları risklerin etkili olduğunu belirtti. Kuruluş, haziran ayı ortalarında yaptığı açıklamada, Yunanistan kaynaklı riskler nedeniyle söz konusu üç bankanın kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulunmuştu. Uluslararası piyasalarda, hafta başından bu yana Moody's'in üç bankanın kredi notunu düşürebileceği yönünde söylentiler bulunuyordu. -Asya'da borsalar değer kaybetti- Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,14 (97,98 puan) azalarak 8.518,57 puandan günü tamamladı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 0,81, Güney Kore Borsası yüzde 3,37, Tayland Borsası yüzde 1,84, Singapur Borsası yüzde 0,52, Tayvan Borsası yüzde 2,20, Endonezya Borsası yüzde 1,75, Avustralya Borsası yüzde 1,64 ve Hong Kong Borsası yüzde 2,05 geriledi. Hindistan Borsası'nda BSE Sensex 30 Endeksi yüzde 0,43 düştü. -Petrol fiyatı- ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 89 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 1,22 dolar değer kaybederek 88,99 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı dün 90,21 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı da 60 sent azalışla 111,29 dolardan satılıyor.