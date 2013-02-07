Moody's, Buffett'a 300 milyon dolar kaybettirdi

ABD Adalet Bakanlığı’nın S&P’ye karşı açtığı dava Moody’s hisselerini de vurdu. Kurum, en büyük yatırımcısı olan dünyanın dördüncü zengini ABD’li işadamı Warren Buffett’a 300 milyon dolarlık fatura çıkardı.



Takipçilerine “anlamadığınız işlere yatırım yapmayın” tavsiyesi veren dünyanın dördüncü zengini ABD’li yatırım gurusu Warren Buffett bu kez kendini yanılttı.

ABD hükümetinin Standard & Poors'a (S&P) açtığı davanın etkisiyle kredi derecelendirme kuruluşlarının hisselerinde görülen yüzde 10’nun üzerindeki değer kaybı, Moody's hisselerini de etkilemesi Buffett'a pahalıya patladı.

Daha önce verdiği seminerlerden birinde kredi derecelendirme kuruluşlarının ne iş yaptığını tam olarak anlamadığını itiraf eden Buffett, Moody's hisselerindeki yüzde 13'lük düşüşle yaklaşık 300 milyon dolar zarar etti.

Moody’s’e yönelik açılan bir dava olmasa da S&P’den sonra bu kurumun da inceleme altına alınmasından endişe eden yatırımcıları şirketin hisselerini düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’ya karşı açılan 5 milyar dolarlık dava kurumun ve ana şirketi McGraw-Hill’in hisselerinde yüzde 10’nun üzerinde değer kaybına neden oldu.