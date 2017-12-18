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Ekonomi

Moody's, Halkbank'ın notunu düşürdü

Moody's, Halkbank'ın borç notlarını düşürdü ve negatif görünümü devam ettirdi.

18 Aralık 2017 14:05

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Halkbank'ın yerel para cinsinden mevduat ve yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notlarını düşürerek negatif görünümü devam ettirdi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Moody's yüksek fonlama maliyetlerine dikkat çekerek,  Halkbank'ın yerel para cinsinden uzun vadeli mevduat ve yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notlarını Ba1'den Ba2 seviyesine,  yabancı para cinsinden mevduat notunu ise Ba2 olarak teyit etti. Moody's tarafından, 2017 yılının 3. çeyreğinden itibaren Halkbank'ın azalmaya başlayan net faiz marjı ve karlılığının, 2018 yılında düşmeye devam edeceğinin öngörüldüğü açıklandı.

Uluslararası bi kredi derecelendirme ve değerlendirme kuruluşu olan Moody's, pek çok kriteri gözönüne aldığı değerlendirme süreci sonrasında kişilerin, kurumların ya da ülkelerin kredi derecelendirme notlarını belirlemektedir. Halkbank'ın yerel para cinsinden uzun vadeli mevduat ve yabancı para cinsinden kıdemli teminatsız borç notu olarak değerlendirilen Ba2 seviyesi, spekülatif özellikler ve belirsizlikler taşıması olarak yorumlanıyor.  

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