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Ekonomi

Moody's Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Moody’s Yatırım Servisleri, Güney Afrika'nın kredi notunu teyit etti ve kredi notu görünümü negatiften durağana yükseltti

24 Mart 2018 15:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Moody’s Yatırım Servisleri, Güney Afrika\'nın kredi notunu teyit etti ve kredi notu görünümü negatiften durağana yükseltti.
Güney Afrika\'nın kredi notlarının teyidi, Moody\'s\'in Güney Afrika kurumlarındaki \"zayıflamanın, giderek daha şeffaf ve öngörülebilir bir politika çerçevesi altında kademeli olarak tersine döneceği\" yönündeki görüşünü yansıtırken, ülke kurumlarının toparlanmasının sürdürülebilir olması durumunda, mali gücün istikrarı ile ülke ekonomisindeki bir iyileşmeye de yol açacağı yaklaşımını destekledi.

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