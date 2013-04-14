Moody's ev tekstil markası, S&P sabun ve Fitch müzayede evi oluyor

Türkiye Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurulara göre S&P sabun, Fitch müzayede evi, Moody's de ev tekstili markası olacak.

Türkiye'nin kredi notu son yıllarda hepimiz için en çok tartışılan konu olunca, bu kredi notları konusunda karar veren kuruluşlar da herkesin hafızasında yer eder hale geldi. Standard and Poors, Fitch, Moody's artık hepimiz için tanıdık birer isim. Durum bu olunca girişimciler de marka yaratmak için zaten aşina olduğumuz bu isimleri kullanma yoluna gidiyor. Marka Patent Ofisi'ne yapılan başvurulara bakılırsa S&P'den sabun, Fitch'den müzayede evi, Moodys'den de ev tekstili markası çıkarmaya çalışıyor.

Ayşegül Akyarlı Güven'in wallstreetjournal.com'daki haberine göre, "Bu girişimler başarılı oldu mu—" diye baktığımızda ise sadece biri red almış, gibi görünüyor. Büyük çoğunluk ise 'Bu marka kullanılamaz' yönündeki itirazlar nedeniyle Türk Patent Enstitüsü (TPE) itiraz birimindeki marka başvuru sonucunu bekliyor. .

S&P ile başlayacak olursak, bugüne kadar S&P markası için toplam 5 marka tescil başvurusu yapılmış. Bu başvuruların 2'si Standard & Poors'a ait. Markaların kapsadığı konular ise finansal konularda danışmanlık, finans iş ve yatırımlarla ilgili yayınlar, araştırma gibi alanlar. Ancak S&P için başvuru yapan 3 de Türk var. İlk başvuru 2005 yılında, son başvuru ise 2012 yılında yapılmış. İlki zaman aşımına uğramış ve tescil olalamış. Sonraki iki Türk girişimci başvurusu ise sonuç bekliyor.

S&P marka yakı

Hala sonuçlanmamış olan başvurulara bakıldığında başvuran ilk isim Ercan Çetinkaya. Çetinkaya marka için 20 Aralık 2011'de başvuruda bulunmuş. Kullanmak üzere seçtiği alanlar arasında sabun, parfüm, ve ağartma malzemesi gibi kozmetik ürünler de var. Reklamcılık malzemeleri, tıbbi amaçlı yakı, pansuman malzemesi, hatta örgü şişi de.. Dosya ilk incelemeden geçer not almış. Yayına karar verilmiş. Ancak, yayın sonucunda 'Bu marka kullanılamaz" diye bir itiraz gelmiş. Şimdi dosya hakkında kararı, yani markanın tescil edilip edilmeyeceği kararını TPE'nin itiraz birimi verecek. S&P'yi iç-dış giyim markası olarak kullanmak için Nisan 2012'de başvuran bir başka girişimci olan Zülfikar Pehlivan da aynı durumda. O da kendi dosyasının sonuçlanmasını bekliyor.

Moody's ev tekstil markası

Başvurulara bakılacak olursak Moody's markasına sahip olmak için talep S&P ya da Fitch kadar yoğun değil. Yine de Hamaratlı Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi adlı bir şirket, 2005 yılında Moody's için başvuruda bulunmuş. Ancak, bu başvuruya da itiraz gelmiş. 2007 yılında başvuru TPE tarafından rreddedilmiş. 2012 yılı Mart ayında bir girişimci daha şansını denemiş. Bu kez Moody's'in üzerindeki kesme işaretini kaldırmış. Başvurusunu 'Moodys' olarak yapmış. 6 Şubat 2013'de yayınlanmasına karar veren marka ile ilgili olarak süreç henüz tamamlanmamış. Moody's'in 6 Mayıs'a kadar 'Bu marka kullanılamaz' diye itiraz etme hakkı var. Ancak, eğer Adem Türk adlı bu girişimci markayı almayı başarırsa, Moodys artık bir ev tekstil markası olarak karşımıza çıkacak.

Fitch müzayede evi

Fitch için de bugüne kadar 5 adet başvuru yapılmış. Başvuranların sadece birisi Türk. Girişimcinin ismi Serdar Gedikoğlu. Marka başvurusunda kullanılmak üzere belirtilen mal ve hizmet listesinde ise reklamcılık hizmetleri, sergi ve fuar organizasyonu gibi konular var. Tescil yapılabilecek bir başka yatırım da 'Fitch Müzayede Evi' olacak. 17 Nisan 2012'de yapılan başvuru 11 Şubat'da yayınlanmış. Mayıs ayına kadar itiraz hakkı devam ediyor.

Wall Street Journal