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Ekonomi

Moody's etkisi; borsa haftaya yüzde 4,4 düşüşle, dolar yükselişle başladı!

Moody's Türkiye’nin kredi notunu “Baa3” seviyesinden “Ba1” seviyesine düşürdü

26 Eylül 2016 13:11

Moody's'in Türkiye'nin notunu "yatırım yapılabilir" seviyesinden düşürmesinden sonra merakla beklenen borsa haftaya düşüşle, dolar ise yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 4,40 düşüşle 76.243,51 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 2,9860, avro 3,3520 liradan güne başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 3.512,94 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 5,04, holding endeksi yüzde 4,21 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla kaybettirenler madencilik, metal ana sanayi ve bankacılık oldu.

Geçen hafta Japonya, ABD ve Türkiye'de açıklanan merkez bankası kararlarının ardından 80.000 puan sınırına dayanan BIST 100 endeksi, haftayı 79.756,44 puandan tamamlamıştı.

Dolar ve Euro

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9860, avro 3,3520 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 2,9840 liradan alınan dolar 2,9860 liradan satılıyor. 3,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,3520 lira olarak belirlendi. 

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9520 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3120 lira olmuştu. 

Moody's kararı 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu “Baa3” seviyesinden “Ba1” seviyesine düşürürken, not görünümünü “durağan” olarak belirledi.

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