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Ekonomi

Moody's: Çözüm süreci Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkiler

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's çözüm sürecinin Türkiye'yi yabancı yatırımcılara daha çekici kılacağını belirtti

11 Nisan 2013 12:52

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's devam eden çözüm sürecinin Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu bir gelişme olduğunu açıklayarak, Türkiye'nin yabancı yatırımcı açısından çekiciliğini artıracağını ifade etti.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altı olan Ba1 seviyesinde pozitif görünümle derecelendiriyor. Yatırım yapılabilir seviye (Baa3) için bir kademe not artışı gerekiyor.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiyenin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye yükseltirken, Standard&Poor's notu bu kademenin bir altına çıkarmıştı.

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