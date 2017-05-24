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Ekonomi

Moody's Çin'in kredi notunu düşürdü

Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notu "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldü

24 Mayıs 2017 13:45

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada, Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiği bildirildi.

Çin'in finansal gücünün gelecek yıllarda bir miktar yıpranacağı ifade edilen açıklamada, ekonominin genelinde borç miktarının artmaya devam ederek potansiyel büyümenin yavaşlayacağı belirtildi.

Reformlarda devam eden ilerlemenin ekonomi ve finansal sistemi dönüştüreceği, bunun da borç miktarındaki artışı önleyemeyeceği vurgulanan açıklamada, durağan görünümle ilgili olarak ise ülkeye dair risklerin dengeli olduğu bilgisine yer verildi.

Ekonomik büyüme potansiyelinde düşüş beklentisi

Çin'in kredi profilindeki aşınmanın kademeli gerçekleşmesi beklenirken, reformların derinleştikçe bu durumun kontrol altına alınacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kredi profilinin güçlü olmasının Çin'i olumsuz şoklara karşı dirençli tuttuğuna dikkati çekilerek, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının güçlü kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Çin ekonomisinin 2010'da yüzde 10,6 büyümesinin ardından geçen sene yüzde 6,7 genişlediğine yer verilerek, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın yapısal düzenlemeyi yansıttığına değinildi.

Ekonomik büyüme potansiyelinin gelecek 5 yılda yüzde 5'e düşmesinin beklendiği, bunun çalışma yaşı nüfusundaki azalma ile sermaye birikimi ve verimlilikteki yavaşlamadan kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, yapısal reformların bankacılık sektöründe riskleri artırmaması durumunda Çin'in kredi notunu olumlu etkileyeceği bildirilerek, öte yandan, sermayenin yanlış tahsis edilmesi durumunda kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

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