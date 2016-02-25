Moody’s Brezilya'nın notunu 'çöp' seviyesine indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Brezilya’nın tahvil notunu 'Baa3'ten 'Ba2' seviyesine çektiğini açıkladı. Moody’s bu not eylemi ile birlikte Brezilya’nın tahvil notu, finans piyasalarında 'çöp' olarak tanımlanan seviyeye düşmüş oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'den yapılan açıklamada, Brezilya’nın tahvil notunun iki basamak birden indirilerek 'Ba2'ye çekildiği, ülkenin not görünümünün ise “negatife” çevrildiği belirtildi.

Brezilya’nın kamu borcunun üç yıl içerisinde gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 80’i seviyesine ulaşabileceği belirtilen açıklamada, mevcut politik dinamiklerin, otoritelerin mali konsolidasyon çabalarını yavaşlattığı kaydedildi.

Brezilya’nın mali ölçütlerinin geçen yıl Ağustos ayında ülkenin kredi notunun 'Baa3' ve görünümünün 'durağan' olarak belirtildiği dönemden bu yana büyük ölçüde bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki üç yıl boyunca mali ölçütlerde bozulmanın devam etmesinin beklendiği kaydedildi.