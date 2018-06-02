Moody's ‘belirsizliği' gerekçe gösterdi; Türkiye'nin notunu izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Haziran seçimlerine 3 hafta kala Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunun izlemeye alınmasının gerekçesi, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik olarak kaydedildi.

Moody’s’den yapılan yazılı açıklamada, belirsizliğin sürmesinin mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği ve bu durumun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Geçen hafta yaptığı açıklamayla Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indiren Moody’s, bu kararın gerekçesi olarak yüksek enflasyon, artan petrol fiyatları ve Türk Lirası’ndaki değer kaybına işaret etmişti. Moody's Mart ayında da Türkiye'nin kredi notunu Ba1 seviyesinden Ba2’ye indirmiş, notun görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.