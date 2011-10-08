-Moody's, Belçika'nın kredi notunu izlemeye aldı BRÜKSEL (A.A) - 08.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belçika'nın ''Aa1'' olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. Kuruluş yaptığı açıklamada, kararına, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç krizini, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin kaygıları ve bankacılık sistemine ek destek sağlanması olasılığını gerekçe gösterdi. Moody's, Belçika bankalarına yönelik yeni bir destek sağlanmasının muhtemelen gerekli olacağına inandıklarını belirterek, yüksek borçları nedeniyle Avro Bölgesi ülkelerine yönelik piyasalarda bulunan güven eksikliğinin, finansman maliyeti ile söz konusu ülke ve bankalara ilişkin riskleri artırdığına dikkat çekti. Kuruluşun Belçika'nın uzun vadeli kredi notuna ilişkin kararını üç ay içinde vermesi bekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poor's (S&P) ve Fitch, Belçika'nın uzun vadeli kredi notunu ''AA+'' ile derecelendiriyor. Moody's, Pazartesi günü sermaye durumuyla ilgili kaygılar nedeniyle Fransa-Belçika ortaklığı Dexia bankasının kredi notunu olası indirim için izlemeye aldığını açıklamıştı. Kuruluşun açıklamasıyla birlikte bankanın hisseleri yüzde 9,8 oranında değer kaybetmiş, bankanın hisselerindeki değer kaybı bir ara yüzde 14'e kadar yükselmişti. Dexia bankasıyla ilgili kaygılara bankanın elinde büyük miktarda Yunan tahvili bulunmasının yol açtığı sanılıyor. Dexia'nın bilançosunda 3,4 milyar avro tutarında Yunan tahvili bulunuyor.