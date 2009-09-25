Moody's bankaların görünümünü yükseltti

Moody's, Türk bankalarının döviz cinsinden mevduat notu görünümünü “olumlu”ya yükseltti.Moody's, 15 Türk bankasının, “B1” olan döviz cinsinden mevduat notu görünümünü “durağan”dan, “olumlu”ya çevirdiğini bildirdi.Bu derecelendirme değişikliklerinin Moody's'in 18 Eylül 2009 tarihli Türkiye'nin “B1” olan döviz cinsinden mevduat ülke tavanı görünümünü “durağan”dan, “olumlu”ya çevirme kararının doğrudan bir sonucu olduğu kaydedildi.Derecelendirilen 15 bankanın döviz cinsinden mevduat notları, Türkiye'de bu tür mevduatlar için şu an “B1” olan tavanla sınırlandırıldı.Moody's, bankaların yabancı para biriminden mevduat notlarında yapılan değişikliklerin, bankalara halihazırda atanmış bulunan diğer kredi notlarını etkilemediğinin de altını çizdi.Kredi derecelendirme kuruluşu, bankalardan bazıları için yerel para birimi mevduatları ve ulusal ölçek kredi notlarına ilişkin olası bir indirime yönelik “gözden geçirme”nin devam ettiğini de vurguladı.Bu “gözden geçirme”nin, Moody's'in tüm bankacılık sistemlerine verilen devlet desteğine yönelik olarak küresel ölçekte gerçekleştirdiği gözden geçirme sürecinin bir parçası olduğuna da dikkat çekildi.Derecelendirilen bankalar şöyle sıralanıyor:“Akbank, Anadolubank, Asya Katılım Bankası, Bankpozitif, Denizbank, Eurobank Tekfen, Finansbank, HSBC Bank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası”