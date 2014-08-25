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Ekonomi

Moody's Bank Asya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bank Asya 'nın kredi notunu kârlılıktaki azalma, varlık kalitesindeki bozulma ve volatil fonlama koşulları nedeniyle indirdi

25 Ağustos 2014 14:04

İstanbul Borsası'nda tahtasının kapatılan, tahvil ihracatı engellenen Bank Asya'ya bir darbe de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's vurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bank Asya 'nın kredi notunu kârlılıktaki azalma, varlık kalitesindeki bozulma ve volatil fonlama koşulları nedeniyle indirdi. Moody's Bank Asya'nın uzun vadeli mevduat notunu üç kademe indirerek Ba2'den B2'ye çekerken, mali güç notunu (BFSR) da iki kademe düşüşle D-'den (ba3) E+'ya (b2) indirdi. 

Moody's tarafından Cuma günü yapılan açıklamada mevduat notunun "yönü belirsiz" olacak şekilde, BFSR'nin ise negatif izlemede tutulduğu belirtildi. 

Gazetevatan'da yer alan habere göre yayımlanan değerlendirmede bankanın notunun indirilmesinin gerekçeleri sıralanarak, "Yılın ilk yarısında provizyon sonrası kârda belirgin gerileme oldu... Varlık kalitesi bozuldu...Mevduat çıkışlarına paralel olarak kredi defteri daraldı. Ayrıca Bank Asya'nın başka bir banka tarafından alınmasına yönelik haberler hisselerin işleme kapatılmasına yol açtı" denildi. 

Değerlendirmede bankanın BFSR notu üzerindeki baskının orta vadede ortadan kalkmasının beklenmediği, ancak bankanın satın alınması halinde satın alan kuruluştan destek geleceği varsayımı ile mevduat notunun yükseltilebileceği ifade edildi. Bankaları ülkelere kıyasla farklı bir yöntemle değerlendiren Moody's, bankaların kredi notlarını oluştururken hem bankanın mali güç notuna (BFRS) hem de destekleyici faktör olarak tanımladığı mevduat ve borçlanma notlarına bakıyor.

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