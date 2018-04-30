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Ekonomi

Moody's Angola'nın kredi notunu düşürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Angola’nın kredi notunu düşürdü

30 Nisan 2018 12:00

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – ABD merkezli Moody’s Yatırımcılar Hizmeti, Angola’nın kredi notunu düşürdü.
Moody’s tarafından yapılan duyuruda Angola’nın uzun dönem yabancı para cinsi ve yerel para biriminden kredi notunun B3’ten B2’ye indirildiği ve durumunun olağana değiştirildiği söylendi. Kredi notunun düşürülmesindeki ana nedenlerden biri olarak yurtiçi ve yurtdışı finansman riskinin en az iki yıl daha yüksek kalması ve Angola’nın mali ölçümlerinin ve borç yükünün diğer B2 ülkeleriyle aynı seviyede olmaması gösterildi.
Konuyla ilgili Moody’s tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Olağan durum artan petrol üretimiyle desteklenen potansiyel büyümeyle oldukça dengeli olan kredi baskısını yansıtıyor. Daha yüksek petrol fiyatları devletin yurtdışındaki durumunu desteklerken, aynı zamanda yönetime likidite baskıları ve borç alınmalarına rahatlık sağlıyor.
“Diğer bir yandan yeni yönetim tarafından uygulanmaya başlanan yeniliklerin kapsamı ve derinliği ve potansiyel iki yıllık IMF politika koordinasyon aracı (PCI) programı, orta vadede makroekonomik sabitliğe geri dönüşü destekleyecektir.”

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