-MOODY'S, ABD'Yİ İZLEMEYE ALDI WASHINGTON (A.A) - 14.07.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunu olası bir indirim için ''negatif'' izlemeye aldı. Kuruluştan yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve Kongre arasında ülkenin yasal borçlanma limitinin artırılması konusunda önümüzdeki birkaç hafta içinde ulaşmaya varılamaması ve hükümetin ödemelerini yapamaması halinde ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu. Moody's, temerrüt riskinin küçük olduğunu, ancak artık bunun ''çok çok küçük bir ihtimal'' olarak görülmediğine dikkati çekerek, ABD için küçük de olsa kısa vadeli bir temerrüt riskinin arttığına işaret etti. Kuruluş, borç limitinin artırılmasını müzakere eden Kongre'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi kanatları 2 Ağustos'tan önce bir anlaşmaya varamazsa, ABD'nin borçlarını ödeyemez duruma gelmesini ''düşük bir ihtimal de olsa'' göz önünde tuttuğunu vurguladı. Moody's, en son ABD'nin notunu 1996 yılında olası bir indirim için izlemeye almıştı. Kuruluşun kararı, ABD Başkanı Barack Obama'nın borçlanma limitinin artırılmasını görüşmek üzere Kongre temsilcileriyle dördüncü kez bir araya gelmesinin ardından yapıldı. ABD'de yönetim, 31 Mayıs'ta 14,3 trilyon dolarlık borç limitine ulaştı. ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'den ocak ayından bu yana federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmesini talep ediyor. Ancak Cumhuriyetçiler, vergi artışı olmaksızın harcamaların kesilmesi konusunda ısrarlı davranıyor. Bakanlık, mayıs ayı başından bu yana borçlanmayı artırmadan tahvil ihalesine devam edilebilecek olağanüstü tedbirler alma yoluna gidiyor. Beyaz Saray, Kongre'nin 2 Ağustos tarihine kadar borçlanma tavanını artırmaması durumunda bunun, ABD'yi bir felaketle karşı karşıya bırakabileceğini öne sürerken, ABD Başkanı Barack Obama Kongre'ye koşulsuz olarak borçlanma tavanını artırması çağrısı yapıyor. Bütçe açığı 1,5 trilyon dolara yaklaşan ABD hükümetinin borçlanma tavanı ise 14,3 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de ABD'nin kredi not görünümü 18 Nisan'da ''negatif''e çekerek, notun gelecek 12-18 ayda düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu.