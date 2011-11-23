T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunu teyit etti WASHINGTON (A.A)

23 Kasım 2011 19:25

-Moody's, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunu teyit etti WASHINGTON (A.A) - 23.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD'de bütçe açığının azaltılması için Kongre'de oluşturulan ''Süper Komite''nin anlaşma sağlayamamasına karşın ülkenin ''AAA'' olan uzun vadeli notunu koruduğuna dikkat çekildi. Moody's, Süper Komitenin anlaşmaya varamamasının, 2012 yılı Kasım ayında düzenlenecek seçimlerden önce bütçe açığını azaltmak için gerekli önlemlerin uygulanma şansının az olduğunu gösterdiğini vurguladı.  ABD'de, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, vergi ve harcamalar üzerinde anlaşarak ülkenin bütçe açığını 10 yılda 1,2 trilyon dolar azaltmak için bir araya gelmiş ancak uzlaşma sağlayamadıklarını açıklamışlardı. Bu kararın ardından, çözümün gelecek yıl yapılacak Başkanlık ve Kongre seçimlerinden sonraya kalabileceği belirtiliyor. Toplam borcu geçen hafta ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYH) eşit miktara yani 15 trilyon dolara ulaşan ABD'nin federal bütçe açığının 2011 mali yılında 1,3 trilyon doları bulması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24