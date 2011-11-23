-Moody's, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunu teyit etti WASHINGTON (A.A) - 23.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD'de bütçe açığının azaltılması için Kongre'de oluşturulan ''Süper Komite''nin anlaşma sağlayamamasına karşın ülkenin ''AAA'' olan uzun vadeli notunu koruduğuna dikkat çekildi. Moody's, Süper Komitenin anlaşmaya varamamasının, 2012 yılı Kasım ayında düzenlenecek seçimlerden önce bütçe açığını azaltmak için gerekli önlemlerin uygulanma şansının az olduğunu gösterdiğini vurguladı. ABD'de, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, vergi ve harcamalar üzerinde anlaşarak ülkenin bütçe açığını 10 yılda 1,2 trilyon dolar azaltmak için bir araya gelmiş ancak uzlaşma sağlayamadıklarını açıklamışlardı. Bu kararın ardından, çözümün gelecek yıl yapılacak Başkanlık ve Kongre seçimlerinden sonraya kalabileceği belirtiliyor. Toplam borcu geçen hafta ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYH) eşit miktara yani 15 trilyon dolara ulaşan ABD'nin federal bütçe açığının 2011 mali yılında 1,3 trilyon doları bulması bekleniyor.