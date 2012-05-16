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Ekonomi

Moody’s, 26 İtalyan bankasının kredi notlarını düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 26 İtalyan bankasının uzun vadeli borç ve mevduat notlarını 1-4 basamak aralığında düşürdü

16 Mayıs 2012 11:27

Moody’s 26 İtalyan bankasının kredi notlarını, finans sektöründe koşulların kötüleşmesi nedeniyle bir ile dört kademe arasında düşürdü.

Not indiriminde ülkede yaşanan resesyon ve artan borç seviyelerinin etkili olduğu belirtilirken indirimden etkilenen bütün bankaların görünümlerinin de negatife çekildiği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 26 İtalyan bankasının uzun vadeli borç ve mevduat notlarını 1-4 basamak aralığında düşürdü.

Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda ülke ekonomisi ve finansal sektörün giderek kötüleşen koşullarının etkili olduğu belirtilerek, notların, Avrupa ve İtalya’da olumsuz ekonomik koşullarda İtalyan bankalarının kırılganlığını yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, kısa vadeli talebin azalmasına yol açan kemer sıkma tedbirleriyle ülkede koşulların giderek kötüleştiğine dikkat çekildi.

Moody’s, 10 bankanın uzun vadeli borç ve mevduat notlarını 1 kademe, 8 bankanın notlarını 2 kademe, 6 bankanın notlarını 3 kademe ve 2 bankanın notlarını 4 kademe indirdi. Kuruluş, İtalya’nın en büyük bankası UniCredit ile ikinci büyük bankası Intesa Sanpaolo’nun notunu bir basamak düşürerek ‘A3’e çekti. Üçüncü büyük banka Banca Monte dei Paschi di Siena’nın notunu iki basamak, dördüncü büyük banka Banco Popolare’in notunu da bir basamak düşürerek ‘Baa3’e indirdi. Notları indirilen tüm bankaların görünümlerini ‘negatif’ belirleyen Moody’s, kararın resesyonun derinleşmesi, ülkenin ‘A2’ olan uzun vadeli kredi notunun indirilmesi ya da finansal soruların ağırlaşmasıyla notların tekrar düşürülebilme ihtimalini yansıttığını vurguladı.

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