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Ekonomi

Moody's 12 İngiliz bankasının kredi notunu düşürdü LONDRA (A.A) 

07 Ekim 2011 14:47

-Moody's 12 İngiliz bankasının kredi notunu düşürdü LONDRA (A.A) - 07.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 İngiliz bankasının kredi notunu düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamada, kararda, bankaların finansal anlamda sorunlu hale gelmesi durumunda İngiliz hükümetinin destek verme ihtimalinin az olmasının etkili olduğu belirtilerek, hükümetin sistematik olarak önemli finansal kuruluşlara destek vermeye devam edeceğini ancak büyük olasılıkla küçük kuruluşların batmasına izin verecek gibi göründüğünü vurguladı. Moody's, Lloyds TSB Bank, Santander UK ve Co-Operative Bank'ın notunu bir basamak, Royal Bank of Scotland ve Nationwide Building Society'nin notunu ise iki basamak düşürdü.  Yedi daha küçük kuruluşun notunu bir ve beş basamak arasında düşüren Moody's, Clydesdale Bank'ın notunu ise ''A2'' olarak teyit etti ancak görünümünü ''negatif'' olarak belirledi.

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