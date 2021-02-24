Moody's Türkiye için daha iyimser; büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti.

Dünya’nın haberine göre Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak açıklayan Moody's, 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'ten 5'e çıkardı.

Moody's ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini de yüzde 4,7'ye yükseltti. Derecelendirme kuruluşu, Euro Bölgesi için büyüme tehminini ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi. İngiltere için 2021 büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti.