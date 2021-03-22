Moody's: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu Moody's, söz konusu sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını bildirdi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasıyla birlikte özellikle 11,2 milyar dolarlık net portföy akımı başta olmak üzere sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceği vurgulandı.

Değerlendirmede dolar ve altın cinsi tutulan mevduatların daha fazla yükselerek TL üzerindeki baskıyı artırabileceği de ifade edildi.

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