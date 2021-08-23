Moody's: Merkez Bankası'nın alacağı erken faiz indirimi kararı, dezenflasyon sürecine zarar verir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından atılacak erken bir faiz indirim adımının dezenflasyon sürecine zarar vereceği belirtildi.

Foreks'in aktardığına göre kuruluşun gelişen piyasa merkez bankalarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'de Merkez Bankası'nın yükselen enflasyon ve bozulan enflasyon beklentilerine rağmen faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 19'da bıraktığı kaydedildi.

Moody's, "Zayıf TL, güçlü emtia fiyatları, arz tarafı sıkışıklıkları ile halen artmakta olan iç talep fiyat baskılarını artırıyor ve enflasyon görünümündeki belirsizlikleri artırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de faizin reel bazda pozitif olduğunun altını çizen kuruluş, "Ancak artan enflasyon ortamında para politikası tüketici enflasyonunda kararlı bir geri çekilmeye yetecek kadar sıkı değil" yorumu yaptı.