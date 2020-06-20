Moody's ABD'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu 'Aaa' ve not görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin istisnai ekonomik gücü, kurumsal sağlamlığının yüksek olması, dolar ile ABD tahvil piyasasının küresel finansal sistemdeki benzersiz ve merkezi rolünün mevcut kredi notunu desteklediği bildirildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ekonomisi için benzeri görülmemiş zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, salgının hükûmetin mali pozisyonunun bozulma hızını artırdığı ifade edildi.

ABD ekonomisinin zaman içinde toparlanmasının ve kredi profilinin şoklara karşı dayanıklı kalmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kredi notu görünümünün 'durağan' olarak teyit edilmesinin nedenlerine değinilerek, önde gelen uluslararası rezerv para birimi olan doların statüsü ile ABD tahvil piyasasının büyüklüğü ve derinliğinin yanı sıra ülke ekonomisinin çeşitliliği, dinamizmi ve rekabet gücünün artan mali baskıları dengelemeye devam edeceği vurgulandı.