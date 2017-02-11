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Montunu üşüyen köpeğe veren işçiye, Beyaz Show'da alkış tufanı!

Güvenlik kamerasına takılan görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırmıştı

11 Şubat 2017 20:37

Türkiye'nin gündemine, karların altında kalan sokak köpeğine hiç düşünmeden montonu vermesiyle gelen belediye işçisi, Bülent Kalpakçıoğlu, dün Kanal D’de yayımlanan Beyaz Show'a katıldı.

Giresun'da, montunu çıkararak sokakta üşüyen köpeğin üzerine örten ve görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan Giresun Belediyesi işçisi Kalpakçıoğlu, o anları tekrar anlattığında stüdyoda alkış tufanı esti. 

Giresun Belediyesi'nin sokak hayvanlarına duyarlılığını da anlatan Kalpakçıoğlu, ellerinde battaniye kalmadığından o an hiç düşünmeden montunu üşüyen köpeğin üzerine örttüğü anları bir kez daha böyle anlattı:

Ödüllendirilmişti

Montunu çıkararak sokakta üşüyen köpeğin üzerine örten ve görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan Kalpakçıoğlu'nu, Giresun Belediye Başkanı CHP'li Kerim Aksu, takdir belgesi ve altınla ödüllendirmişti. Evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Kalpakçıoğlu'na, Başkan Aksu ayrıca yeni bir mont hediye etmişti.

Kalpakçıoğlu'nun üşeyen köpeğe montunu verdiği anlar kameraya böyle yansımıştı:

 

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