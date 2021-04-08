Montrö bildirisini imzalayan emekli amiralden 'darbe' söylemlerine: Bizim beylik silahı haricinde silahımız mı var, gücümüz mü var?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan Montrö tartışmaları sonrasında bildiri açıklayan 103 emekli amiralden ismini açıklamak istemeyen bir amiral, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

İktidarın ‘darbe’ söylemlerine tepki gösteren emekli amiral, “Darbe suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “Darbe dönemi bitmiştir. Deniz Kuvvetleri hiçbir zaman darbeye girmemiştir. Darbeden ne fayda gördük?” diye yanıt evrirken, “Size göre darbe sonucu çıkarılamaz mı?” sorusuna karşın da, “Ne mümkün! Emekli amirallerin beylik silahı haricinde silahı mı var, gücü mü var?” ifadelerini kullandı.

Emekli amiral, söz konusu bildirinin saat 23.00’te yayımlanmasına ilişkin olarak da, “O tamamen tesadüf. 103 kişiye ulaşıldı. Başka imza atacak kimse yoktu. Böyle bir düşünce olmadığı için hiç dikkat etmedik. Kimse düşünmedi. Biz amatör insanlarız ya, profesyonel değiliz ki. Doğru bildiğimizi yazdık. Ancak gündemi değiştirecek bir figür olduğumuzu görünce üzüldük. Bu olmasa haberlerde ne konuşulacaktı? Var mıydı konu?” ifadelerini kullandı.

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