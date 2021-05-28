T24 LogoT24 Logo
Gündem

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

28 Mayıs 2021 18:48

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda iki günde 21 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün 11 emekli amiralin ifadesine başvuruldu. İfade alma işlemlerinin bugün de devam ettiği, bu kapsamda 10 emekli amiralin daha ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı amiraller hakkında da işlem yapılmış ve bu kişiler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

emekliamiralmontröbildiri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24