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Dünya

Monti, yarın hükümeti açıklayacak ROMA (A.A)

15 Kasım 2011 22:36

-Monti, yarın hükümeti açıklayacak ROMA (A.A) - 15.11.2011 - İtalya'da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hükümeti kurma görevi verilen Mario Monti'nin, yeni kabineyi yarın açıklamaya hazır olduğu bildirildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, siyasiler, işadamları ve sendika liderlerinin büyük bölümünün desteğini kazanan Monti'nin yarın yeni hükümeti ve mali programını açıklayacağı belirtildi. Monti'nin açıklayacağı yeni hükümetin, göreve başlaması için parlamentonun her iki kanadında güven oylamasını geçmesi gerekiyor. Mario Monti, Cumhurbaşkanı Napolitano'dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra dün ve bugün siyasi partilerle istişarelerde bulunmuştu. Bu sabahki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Napolitano ile öğle yemeğinde bir araya gelen Monti'nin, öğleden sonra işçi, iş veren ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyordu.

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