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Dünya

Monti temaslara başladı ROMA (A.A)

14 Kasım 2011 01:31

-Monti temaslara başladı ROMA (A.A) - 13.11.2011 - İtalya'da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun hükümeti kurma görevini verdiği Mario Monti, Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarıyla bir araya geldi.  Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de yaklaşık bir saat kaldıktan sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen ve bu görevi kabul eden Mario Monti, buradan ayrıldıktan sonra ilk olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini ile buluştu. Fini ile yarım saatlik bir görüşme yapan Monti, meclisin ardından Senato'ya geçti.  Senato'da Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schifani ile istişarelerde bulunan Monti, buradaki temaslarını tamamlayarak, eski başbakan Silvio Berlusconi ile başbakanlık binası Chigi Sarayı'nda buluştu. Bu görüşmenin de yarım saat sürdüğü belirtildi.  Monti'nin yarın sabah saat 10.00'dan itibaren siyasi parti temsilcileriyle görüşeceği bildirildi. Kısa bir süre önce hayat boyu senatör de ilan edilen Mario Monti'nin hükümeti kurma görevini üstlenmesinden sonra Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun, "Roma'dan gelen işaretler cesaret verici" şeklinde durum değerlendirmesi yaptıkları ifade edildi.

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