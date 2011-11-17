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Ekonomi

Monti büyümeyi destekleyecek ROMA (A.A)

17 Kasım 2011 18:48

-Monti büyümeyi destekleyecek ROMA (A.A) - 17.11.2011 - İtalya Başbakanı Mario Monti, ülkeyi finansal krizden çıkarmak için ekonomik büyümeyi desteklemede büyük çaplı reformlar uygulama sözü verdi. Monti, hükümet için güven oylaması öncesinde parlamentonun üst kanadı Senato'da yaptığı konuşmada, hükümetin vergi kaçakçılığıyla mücadele edeceğini, kadınlara ve genç işsizlere istihdam yaratmasına yardımcı olmak için şirketlerin maliyetlerini düşüreceğini söyledi. Ekonomist ve AB'nin eski rekabet komiseri Monti, ''Avronun geleceği İtalya'nın gelecek hafta ne yapacağına bağlı'' dedi. Teknokrat hükümetin kamu hizmetlerini düzelteceğini, harcamalarda ''titiz'' davranacaklarını, reformları uygulamada ''adalet'' için çalışacaklarını söyleyen Monti, yüksek kamu borcunu azaltmaya çalışacaklarını, yaygın ve kronik vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi öncelikli hale getireceklerini ifade etti. Kamu varlıklarının satışı için bir program belirleyeceklerini belirten Monti, kayıt dışı ekonomiyle de uğraşacaklarını kaydetti. Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın gelecek yıl resesyona girmesinden ve bunun, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 120 seviyesinde bulunan kamu borcunun kontrol altında tutulmasını zorlaştırmasından endişe ediliyor. İtalya, Avro Bölgesi'nde, kamu borcunun GSYH'ye oranı bakımından Yunanistan'dan sonra ikinci sırada bulunuyor.

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