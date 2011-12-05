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Ekonomi

Monti: Biz üzerimize düşeni yaptık ROMA (A.A)

05 Aralık 2011 18:04

-Monti: Biz üzerimize düşeni yaptık ROMA (A.A) - 05.12.2011 - İtalya Başbakanı Mario Monti, avro için bu haftanın kritik olduğunu belirterek, kendilerinin üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. Ekonomi profesörü başbakan Monti, Yabancı Gazeteciler Birliği'nde, basın mensuplarının, dün kabineden geçen ve bugün Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni ekonomik önlem paketine ilişkin sorularını yanıtladı. Monti, basın toplantısında, avro için kritik bir haftaya girildiğine dikkati çekerek, ''Biz dün üzerimize düşeni yaptık'' dedi. İtalya'nın bir güvenilirlik sorunu olduğunu dile getiren başbakan Monti, ''Bu önlemler olmazsa İtalya, Yunanistan'ınkine benzer bir duruma düşebilir'' diye konuştu. 68 yaşındaki başbakan, avro'nun bölünmemesi gerektiğini ifade ederek, ''Avro'nun Avrupa halklarını birleştirmek için kurulduğunu göz önünde bulundurmalıyız'' ifadelerini kullandı. Önlemlerin acil ekonomik durum için düşünülen tasarrufların yanı sıra yapısal reformları da içerdiğini aktaran teknokrat başbakan, emeklilik sistemini, büyüme tedbirlerindeki işçilik maliyetlerini azaltmayı örnek olarak gösterdi. Monti, politikanın neden olduğu masraflar konusundaki azaltma uygulamaları için de ''Henüz yolun başındayız'' diyerek, yeni kesintiler olabileceğinin sinyalini verdi. Monti, ekonomik önlemler paketinin, parlamento destek bulacağını düşündüğünü ifade etti. Bir gazetecinin İtalya'nın Almanya ve Fransa ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna, ''Onlar, İtalya'ya her zaman büyük dikkat ve saygı gösteriyorlar'' dedi. Monti liderliğindeki teknokrat hükümetin dünkü kabine toplantısından geçen 30 milyar avro değerindeki yeni ekonomik tedbirler, öğleden sonra Temsilciler Meclisi gündeminde görüşülmeye başlanacak. Bu arada, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da Monti hükümetinin kabul ettiği yeni önlemleri saygıyla karşıladığını açıkladı.

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