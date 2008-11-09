Montezemolo'dan itiraf



Ferrari Başkanı Luca di Montezemolo, sezonun son Formula 1 yarışı Brezilya GP'sini izlerken evdeki televizyonu kırdığını söyledi. Montezemolo, “Mucizeler bir kez olur. Geçen yılı mucizevi bir şekilde şampiyon olduk. Aynı şeyin tekrarlanması beklenemezdi" diye konuştu.





Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Başkanı Luca di Montezemolo, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'un şampiyonluğuna tahammül edemeyince, televizyonunun ekranını patlattı.



Montezemolo, Mugello Pisti'nde takımının bir etkinliği sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Brezilya Grand Prix'sini izlediği sırada, Hamilton'ın sezon şampiyonu olacağını anlayınca, televizyonun ekranını patlattığını söyledi.



''İtiraf edeyim, televizyonu kırdım'' diyen Montezemolo, televizyon patladığında çıkan korkunç ses üzerine, yan odada bulunan kızının çığlığı bastığını belirtti.



Ferrari başkanı, ''Allah'tan bir televizyonumuz daha vardı da pilotların kürsüye çıkışlarını izleyebildim'' dedi.



Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olan 23 yaşındaki Hamilton, Brezilya Grand Prix'sini 5. sırada bitirmiş, ancak genel klasmandaki puanı sayesinde, sezon şampiyonu olmayı başarmıştı.



Markalar klasmanının birincisi Ferrari'nin Fin pilotu, Malezya ve İspanya Grand Prix'lerinin birincisi Kimi Raikkonen ise 3. olmuştu.

