-MONTEPASCHI SIENA: 88 - EFES PİLSEN: 76 SİENA (A.A) - 25.02.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi 2. tur (Son 16) (H) Grubu 5. hafta maçında Efes Pilsen, Montepaschi Siena'ya 88-76 yenildi. Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini alan ve ilk maçta 60-58 mağlup ettiği Montepaschi Siena'ya 12 sayı farkla yenilen lacivert-beyazlı takım, grupta bir karşılaşması kalmasına rağmen bir üst tura çıkma şansını kaybetti. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada, Efes Pilsen Thornton, Wisniewski ve Rakocevic, Montepaschi Siena da Rakovic, Moss ve Kaukenas ile sayı üretti. 5. dakikasına 10-10 berabere girilen karşılaşmada alan savunmasıyla rakibinin pota altında sayı bulmasını engelleyen Efes Pilsen, organize hücumlarla skor bularak, 7. dakikada 16-11 öne geçti. Ancak ev sahibi takım, Stonerook ve Lavrinovic ile dış atışlardan etkili olarak üstünlüğü geri aldı ve ilk periyodu 25-23 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci periyotta, ilk bölümlerde iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Daha sonra Montepaschi Siena, Kaukenas ve Hairston'un sayılarıyla oyundaki üstünlüğünü korurken, Efes Pilsen özellikle pota altında etkili bir mücadele sergiledi ve farkın açılmasını engelledi. Lacivert-beyazlı takım, Rakocevic ve Kerem Gönlüm ile bulduğu basketlerle rakibini takip ederken, ev sahibi takım, ilk yarıyı da 49-47 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Montepaschi Siena, Rakovec ve Zisis ile ürettiği sayılarla farkı açmaya başladı. İtalyan ekibi, hücuma çıkarken çok top kaybı yapan ve savunmada da zayıf kalan Efes Pilsen karşısında 26. dakikada Moss'un kaydettiği basketle farkı 11 sayıya (62-51) çıkardı. Hücumda çok kötü bir performans sergileyen lacivert-beyazlı takım, periyotta 9 dakikayı aşkın bir sürede sadece 7 sayı kaydederken, ev sahibi takım seyircisinin de desteğini arkasına alarak farkı açmaya devam etti. 30. dakikanın hemen başında farkı 16 sayıya (70-54) kadar çıkaran Montepaschi Siena, son çeyreğe de 70-58 önde girdi. Karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanan Roberts'in devam edememesi ve Kerem Gönlüm'ün erken bir zamanda 5 faulle oyun dışı kalmasıyla Efes Pilsen, son periyotta büyük sıkıntı yaşadı. Rakocevic'in skorer oyunuyla mücadeleye tutunmaya çalışın lacivert-beyazlı takım, 38. dakikada farkı 7 sayıya (81-74) indirdi. Ancak oyunun kontrolünü elinde bulunduran Montepaschi Siena, maçın ikinci yarısında hem savunmada hem de hücumda kötü bir performans sergileyen Efes Pilsen karşısında salondan 88-76 galip ayrılmasını bildi. Efes Pilsen böylece grupta bir maçı kalmasına rağmen, bir üst tura çıkma şansını yitirirken, İtalyan temsilcisi ise çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Salon: Palaestra Hakemler: Christos Christodoulou x (Yunanistan), Robert Lottermoser x (Almanya), Milija Vojinovic xx (Sırbistan) Montepaschi Siena: Zisis xx 8, Kaukenas xxx 14, Moss xxx 11, Stonerook x 5, Rakovic xxx 15, Lavrinovic xxx 11, Jaric x 4, Hairston xxx 8, Ress x 4, Carraretto xx 6, Michelori x 2 Efes Pilsen: Wisniewski x 7, Rakocevic xxx 24, Thornton x 5, Kerem Gönlüm xx 10, Vujcic xx 10, Raduljica x 2, Kerem Tunçeri x 4, Roberts x 5, Murray x 4, Nachbar x 3, Sinan x 2 1. Periyot: 25-23 Devre: 49-47 (Montepaschi Siena lehine) 3. Periyot: 70-58 5 faulle çıkan: 34.25 Kerem Gönlüm (Efes Pilsen)