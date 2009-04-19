Monte Carlo kralı Nadal



Teniste dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal üst üste 5. kez zafere ulaştı. İspanyol tenisçi Monte Carlo Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i mağlup etti.



24 Mayıs’ta başlayacak sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık öncesi teniste mücadele toprak kortlardaki turnuvalarla sürüyor.



En önemli toprak turnuvalarından biri olan Monte Carlo Masters'ta üst üste 5. kez final oynayan Rafael Nadal, bu yılki finalde Novak Djokovic ile karşılaştı.



Geçtiğimiz üç yıl finalde Roger Federer'i yenen Nadal, Djokovic ile olan mücadelesine iyi başladı ve seti 6-3 kazandı. Djokovic ikinci seti 6-2 alarak eşitliği sağladıysa da, son sette varlık gösteremedi. Son seti 6-1 kazanan Nadal, Monte Carlo'da üst üste 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Aynı zamanda 14. Masters Turnuvası’nı kazanan İspanyol tenisçi, geçtiğimiz 4 yıl üst üste kazandığı Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın, yine en büyük favorisi olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.