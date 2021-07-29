Montano ailesinin tarihi başarısı: Dededen toruna olimpiyatlarda 14 madalya

1936 Berlin Olimpiyatları'nda eskrim branşının kılıç kategorisinde takım halinde gümüş madalya kazanan İtalya takımının parçası olan Aldo Montano, ailesi adına bir geleneğin ilk adımını atan isim olmuştu. 85 yıl sonra, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Aldo Montano, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya Milli Takımı ile yine eskrimin kılıç kategorisinde bu sefer "gümüş" madalya alarak dedesinin başlattığı bu geleneği sürdürmeye başardı.

İtalya Milli Takımı, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda eskrim branşının kılıç kategorisinde gümüş madalya alma başarısı gösterdi. O takımın bir parçası olan Aldo Montano'nun o gün kazandığı madalya, Montano ailesi için sonraki yıllarda kazanılacak madalyaların ilk adımı oldu. Kendisinden sonra oğlunun ve torununun bayrağı devraldığı ailede son olarak torun Montano'nun dün Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aldığı gümüş madalya, dededen toruna eskrim sporuyla ilgilenen Montano ailesinin olimpiyatlarda eskrim branşında kazandığı 14. madalya olarak tarihteki yerini aldı.

Ailede Aldo Montano'nun 2, oğlu Mario Aldo Montano'nun 3, Mario Aldo'nun baba tarafından kuzenleri Tullio Montano'nun 2, Tomasso ve Carlo Montano'nun 1'er madalyası var. Bayrağı yıllardır taşıyan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile kariyerine son verecek olan torun Aldo Montano'nun ise kariyerinde 5 olimpiyat madalyası bulunuyor.

Son olimpiyatlara katıldı

Torun Aldo Montano, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla birlikte kariyerinde 5'inci kez olimpiyatlarda mücadele etti. Bu oyunların ardından emekli olacağını açıklayan 42 yaşındaki sporcu, ailenin kılıç kategorisinde bireysel madalya alan ilk ismi olmayı başarmış durumda. Toplamda 5 madalyası bulunan Montano, 2004'te bireysel kılıç kategorisinde altın, 2004 ve 2020'de takım kılıç kategorisinde gümüş, 2008 ve 2012'de takım kılıç kategorisinde bronz madalya almayı başardı.

1976 olimpiyatlarında üç Montano aynı takımdaydı

1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen olimpiyatlarda İtalya Milli Takımı kılıç kategorisinde gümüş madalya almayı başarırken, takımdaki üç oyuncuyu Montano ailesinden gelen sporcular oluşturmuştu. Mario Aldo, Tomasso ve Tullio Montano, gümüş madalyanın sahibi olurken, 1972'de kazanılan altın madalyada ise Mario Aldo ve Tullio, yine takım arkadaşıydı.

Geleneği kızı ya da oğlu devam ettirebilir

Mart ayında bir erkek çocuk sahibi olan Montano, oğlunu bir eskrim sporcusu olarak yetiştirmeyi hedefliyor. İtalyan medyasına konuşan Montano, ailesinin yazdığı bu hikayeyi bir destan olarak nitelendirdi ve "20 yıl sonra oğlumu bekleyin" diyerek bu geleneği sürdürmekte ne kadar kararlı olduğunu ifade etti.

Montano ayrıca oğluna, babasının ismi olan Mario'yu vererek bu konuda ilk adımı da atmış oldu. Montano, kızı Olimpia'nın ise ailesinin ilk eskrim sporcusu olmasını çok arzuladığını da vurguladı. (NTV Spor)