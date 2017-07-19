Montajlı Kılıçdaroğlu fotoğrafı paylaşan Burhan Kuzu'dan savunma: Amaç hasıl oldu, biraz da biz uyduralım!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Fethullah Gülen ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını, Erdoğan yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajandığı haliyle sosyal medyadan paylaştı. Tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Kuzu, kendini "Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu .Hep onlar mı uyduracak bizraz da biz uyduralım." sözleriyle savundu.

Burhan Kuzu'nun paylaşımı şöyle:

Burhan Kuzu’nun Fethullah Gülen’le Pensilvanya’da çekildiği tahmin edilen fotoğrafı geçtiğimiz aylarda basına konu olmuştu.