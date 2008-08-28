Monta Ellis ameliyat oldu

2007-2008 sezonu sonunda Golden State Warriors ile 67 milyon dolar karşılığında 6 yıllık sözleşme imzalayan Monta Ellis sol ayak bileğinden ameliyat oldu.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun Missisippi'de çalışmalarını sürdürürken sol ayak bileğinden sakatlandığı belirtilirken, ameliyatının başarılı geçtiği; ancak yaklaşık 3 ay çalışmalara katılamayacağı dile getirildi.



22 yaşındaki yıldız oyuncunun bileğini hareket ettirebilmesi için 6 haftalık bir sürecin gerektiği ve bu sürecin ardından da Ellis'in bileğine 6 hafta rehabilitasyon tedavisi uygulanacağı açıklandı.



NBA'de 3. sezonunu tamamlayan Ellis, geçtiğimiz sezon yakaladığı 20.2 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmıştı.

